OL : La première grosse colère de John Textor

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Courtisé par Chelsea depuis le début du mercato hivernal, Malo Gusto est plus que jamais proche d'un départ de l'OL. Celui qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs lyonnais dans le futur n'est pas insensible à la tentation anglaise. John Textor et Jean-Michel Aulas ne comptent pas se laisser faire.

Après avoir dépensé plus de 400 millions d'euros depuis l'été dernier et l'arrivée du nouveau propriétaire Todd Boehly, Chelsea n'est pas encore rassasié et souhaite recruter Malo Gusto. À seulement 19 ans et 55 matchs disputés avec le club rhodanien en professionnel, le latéral droit est l'un des jeunes joueurs les plus courtisés d'Europe à son poste. Conscient du potentiel de l'international français avec les espoirs (6 sélections), John Textor ne souhaite pas vendre immédiatement sa pépite. L'OL est en grande difficulté cette saison en Ligue 1 et a besoin de ses meilleurs atouts pour décrocher une place européenne. Alors que le journal L'Équipe annonce que Malo Gusto va rejoindre Chelsea, sur son compte Twitter, Jean-Michel Aulas a fait une annonce importe concernant l'avenir du défenseur lyonnais.

Jean-Michel Aulas refroidit les ardeurs des Blues

Puisque je participe de manière active avec Vincent Bruno Laurent à ce grand mouvement de l’hiver j’ai le plaisir de conforter L’équipe sur KTE mais aussi de préciser que Malo 1grand espoir de l’OL continuera de jouer avec l’OL au moins jusqu’au 30/06/23 https://t.co/wI0ybCMeIc — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) January 26, 2023

« Puisque je participe de manière active avec Vincent Bruno Laurent à ce grand mouvement de l’hiver j’ai le plaisir de conforter L’équipe sur Karl Toko-Ekambi mais aussi de préciser que Malo, un grand espoir de l’OL, continuera de jouer avec l’OL au moins jusqu’au 30/06/23 » a déclaré le président lyonnais, ce jeudi 26 janvier, à cinq jours de la fermeture du mercato hivernal. Selon CBS, il s'agit là d'une réelle volonté de John Textor de conserver les meilleurs éléments lyonnais, au moins jusqu'à la fin de la saison. Un coup de sang de l'Américain qui n'entend pas se laisser dicter son mercato par une vente non prévue. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'OL, Malo Gusto aura l'opportunité de négocier avec Chelsea l'été prochain. Lyon s'est montré clair et ferme, le natif de Décines-Charpieu ne quittera pas son club formateur cet hiver, malgré le fort intérêt de Chelsea.