OL : Ruben Dias à Lyon, au Portugal on n'y croit plus

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

L'Olympique Lyonnais a officialisé ce mardi la signature de Jason Denayer, le défenseur central belge étant suivi depuis trois ans par le club de Jean-Michel Aulas. Mais certains affirment que l'OL a toujours l'intention de recruter Ruben Dias, la rumeur ayant même circulé qu'un accord avait été finalisé en début de semaine. Mais, réagissant au recrutement de Jason Denayer par l'Olympique Lyonnais, le quotidien sportif portugais O Jogo affirme lui que si le club rhodanien a recruté le joueur de Manchester City, c'est qu'il a pris note de la volonté de Benfica de conserver son défenseur international.

« Comme on le sait, le club français a tenté de recruter Ruben Dias à Benfica, mais en vain. Le mercato approchant de sa fin, le président lyonnais, Jean-Michel Aulas, avait indiqué que le coup de pouce défensif viendrait de Manchester City et la confirmation est intervenue mardi », constate O Jogo, qui ne voit pas l'Olympique Lyonnais réussir à convaincre Benfica de céder Ruben Dias. On saura qui avait tort et qui avait raison dans dix jours précisément.