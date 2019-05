OL : Rongier, prochaine recrue made in L1 de Lyon ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, FC Nantes.

La saison est encore loin d’être terminée pour l’Olympique Lyonnais, qui doit encore défendre sa place sur le podium, menacée par l’ambition et les excellents résultats de l’AS Saint-Etienne. Néanmoins, le club rhodanien planche déjà sur le mercato. Et comme il est probable que Tanguy Ndombele ou Houssem Aouar fasse ses valises, Florian Maurice et son équipe de recruteurs prospectent pour trouver un milieu de terrain relayeur. Dans cette optique, un nom fait l’unanimité en interne, selon les informations obtenues par le compte Only Gones : celui de Valentin Rongier.

« Le milieu de terrain nantais Valentin Rongier (24 ans), est en discussion avancée avec l'OL et pourrait rapidement s'engager avec le club lyonnais » indique même le compte, qui laisse en revanche planer le doute au sujet du prix du capitaine nantais. Celui-ci devrait se situer entre 15 et 20 ME, mais les négociations pourraient traîner en longueur lorsque l'on connaît les caractères bien trempés de Waldemar Kita et de Jean-Michel Aulas. Une chose est sûre, du côté de l'OL, on est prêt à foncer sur cette nouvelle piste made in Ligue 1. Un an seulement après s'être attaché les services de Léo Dubois et de Martin Terrier, lesquels sont aujourd'hui des titulaires quasiment indiscutables dans la capitale des Gaules...