OL : Riolo choque Lyon sur le cas Léo Dubois

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Nommé capitaine par Peter Bosz la saison dernière, Léo Dubois a de grandes chances de quitter l’OL lors du mercato cet été.

L’aventure de Léo Dubois à l’Olympique Lyonnais touche à sa fin. De plus en plus fragilisé par la concurrence de Malo Gusto, l’ex-capitaine du FC Nantes a connu une saison 2021-2022 délicate. Pas toujours au niveau escompté, Léo Dubois doit en plus gérer la haine des supporters de l’OL, lesquels ont fait du latéral droit français leur tête de Turc depuis plusieurs mois. Les critiques ne cessent de s’abattre sur Léo Dubois, pour qui l’heure du départ a sonné. Timidement courtisé en Angleterre, l’international tricolore n’a pas encore trouvé de point de chute. Mais selon Daniel Riolo, lequel s’est arrêté une minute sur le cas de Léo Dubois sur RMC, le défenseur de l’OL ne devrait pas peiner à trouver un nouveau club. Car pour le journaliste, il s’agit-là d’un excellent joueur qui a -malheureusement- été écrasé par un contexte bien précis à Lyon.

Riolo vole au secours du soldat Dubois

« Je suis persuadé que Léo Dubois est un très bon joueur. Je suis un club comme Rennes, un joueur comme lui, je le prends demain. Je suis certain que lorsqu’il changera de contexte, il va redevenir un bon joueur, vraiment. Il y a des joueurs qui sont parfois écrasés par un contexte, par une série de choses qui ne vont pas bien. Lui, il y a plein de choses qu’il n’a pas supporté à Lyon à commencer par cette mauvaise relation avec le public. D’un côté je comprends le public lyonnais car quand un joueur n'est pas bon il a le droit de ne pas l’aimer. Mais c’est comme ça, la rencontre n’a pas matché, ça ne colle pas. Mais je suis sur que s’il change de contexte il redevient un bon joueur » a analysé Daniel Riolo, persuadé que Léo Dubois sera bien meilleur dans son futur club, loin de la pression et des critiques dont il est la cible à l’Olympique Lyonnais.