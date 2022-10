OL : Réunion d'urgence, Peter Bosz bientôt viré ?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le match nul de l'Olympique Lyonnais contre le TFC semble avoir précipité les choses pour Peter Bosz. L'entraîneur néerlandais a eu droit à une réunion d'urgence avec le président de l'OL.

Peter Bosz confiait ne pas se sentir en danger immédiat après le triste point pris vendredi soir au Groupama Stadium contre le TFC. Mais à priori l’entraîneur néerlandais a eu rapidement des nouvelles de ses employeurs, puisque moins de 24 heures plus tard, RMC annonce que dans la foulée de la rencontre, qui solde une partie des espoirs de l’Olympique Lyonnais de finir sur le podium de la Ligue 1, le président de l’OL a reçu pendant près de 30 minutes l’entraîneur qu’il était allé chercher l’an dernier pour succéder à Rudi Garcia. Ce rendez-vous, pas prévu au programme, s’est tenu en présence de Bruno Cheyrou, le responsable de la cellule recrutement de Lyon, lui aussi très contesté par les supporters. Selon le média, aucune information n’a été donnée suite à cette réunion entre le patron de l’Olympique Lyonnais et son entraîneur, mais l’idée que Peter Bosz soit viré brutalement n’est plus un sujet tabou.

Bosz convoqué par Aulas, coup de chaud à l'OL

Cela pourrait même se concrétiser très rapidement si l’OL lui trouve un remplaçant, ce qui n’est pas le cas. Pour succéder à Peter Bosz, les trois noms cités régulièrement depuis des semaines reviennent comme un boomerang, à savoir Laurent Blanc, Rémi Garde et David Bettoni, qui ont pour point commun d’être totalement libres et, à priori, de ne pas avoir des exigences financières colossales. Car si certains supporters rêvent de voir débarquer Thomas Tuchel à l’Olympique Lyonnais, le salaire de l’ancien coach allemand de Chelsea et du PSG n’est pas aux normes de l’OL, Jean-Michel Aulas ayant rappelé ces derniers jours qu’il n’était pas le « milliardaire » qui possède le club anglais et qu’il raisonnait d’abord « dans l’intérêt du club ». Des propos qui datent de cette semaine seulement et qui d'un seul coup semblent déjà d'une autre époque. Une nouvelle révolution se prépare dans la capitale des Gaules, mais elle semblait inéluctable compte tenu des performances sportives d'Alexandre Lacazette et ses coéquipiers.