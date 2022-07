OL : Retour réussi pour Lacazette, Bosz en demande encore plus

Dans : OL.

Par Alexis Rose

De retour sous le maillot de l’Olympique Lyonnais durant ce mercato estival, Alexandre Lacazette a réalisé un joli come-back face à Bourg-en-Bresse samedi en match amical (4-2).

De retour à l’entraînement depuis le début du mois de juillet, le club rhodanien a pu se tester une première fois ce week-end contre Bourg-en-Bresse, un club de National. Durant cette rencontre, Lyon a montré de belles choses, et notamment Alexandre Lacazette. Aligné dans le onze de départ et nommé capitaine avant que Moussa Dembélé ne prenne le relais en deuxième période, le Gone a marqué les esprits. Vu qu’après moins de dix minutes de jeu, Lacazette a retrouvé le chemin des filets. En plus de se montrer décisif, l’ancien attaquant d’Arsenal a aussi été précieux dans le jeu lyonnais en combinant entre les lignes avec Tetê ou Karl Toko Ekambi.

Lacazette, « c’est un bon joueur »

De bon augure pour la suite, comme l’a expliqué Peter Bosz après ce premier match amical de la saison. « J’ai vu un avant-centre intelligent, qui a marqué, heureusement, très vite. Donc ça, c’est déjà bien pour lui. Bien sûr, il doit apprendre à savoir comment les coéquipiers jouent. Mais c’est un bon joueur », a analysé l’entraîneur de l’OL, qui sait qu’il va pouvoir compter sur le talent de Lacazette pour remplir ses objectifs durant cet exercice 2022-2023. Après avoir passé cinq saisons chez les Gunners, Lacazette est effectivement plein d’ambitions à Lyon. Lié jusqu’en 2025 avec son club formateur, il va en tout cas tout faire pour remettre Lyon sur le podium de la L1, avec l’aide de son compère Corentin Tolisso, lui aussi garant de l’ADN OL.