OL ‍: Rennes se fâche, Matic ne signera pas à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un milieu de terrain lors de ce mercato hivernal afin de suppléer Caqueret et Tolisso, l’OL aimerait faire venir Nemanja Matic.

L’international serbe veut déjà quitter le Stade Rennais après six mois en Bretagne et cette belle opportunité de marché ne laisse pas insensible plusieurs clubs de Ligue 1. L’Olympique de Marseille a pris la température et s’est renseigné, au même titre que l’Olympique Lyonnais. Les Gones sont les plus chauds sur le dossier car Pierre Sage aimerait le renfort d’un joueur au milieu de terrain afin de suppléer les deux titulaires Maxence Caqueret et Corentin Tolisso.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nemanja Matic (@nemanjamatic)

L’opportunité est trop belle pour la laisser filer, d’autant qu’au vu de l’âge du joueur, une signature de Nemanja Matic ne serait pas trop coûteuse. Ces derniers jours, l’OL a multiplié les contacts auprès du Stade Rennais dans l’espoir de trouver un accord… en vain. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, il va falloir ramer avant de convaincre Rennes de lâcher l’ex-milieu de terrain de Chelsea, Rome ou encore Manchester United. « Rennes ne veut pas le céder à Lyon » fait savoir l’insider sur son compte X, avant de conclure.

Rennes refuse de vendre Matic en Ligue 1

« Rennes ne veut pas le vendre à un club français… Après, l’envie du joueur de partir est de plus en plus forte chaque jour ! » a lancé Mohamed Toubache-Ter. On se dirige donc vers un clash entre le club breton et son joueur de 35 ans lors de ce mercato hivernal alors que pour Nemanja Matic, rester à Rennes ne semble pas vraiment être une option. Il s’agit maintenant de voir si l’ancien Romain est emballé par la perspective de rejoindre Lyon, encore moins bien classé que les Bretons. Quoi qu’il en soit, ce dossier devrait agiter le mercato français durant ce mois de janvier et Rennes est bien décidé à ne pas se laisser faire.