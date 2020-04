OL : Rennes dément la signature de Florian Maurice

Dans : OL.

Du côté du Stade Rennais on dément ce samedi les propos de Jean-Michel Aulas qui a affirmé que Florian Maurice avait signé pour le club breton.

Dans un entretien accordé au Progrès, Jean-Michel Aulas avait brutalement attaqué Florian Maurice, directeur de la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais, confirmant que ce dernier avait choisi de rejoindre le Stade Rennais. « Ça m’a beaucoup peiné. Je l’ai eu comme joueur, je l’ai fait revenir par OL TV, je l’ai mis dans le grand bain au jour le jour de l’OL, il a travaillé pour le recrutement. Il était au plus profond du club, au cœur de l’institution, un endroit intime. Je l’ai élevé, aimé, et il nous tourne le dos le deuxième jour du confinement, alors que quinze jours avant, il avait démenti l’information, ça ne peut pas ne pas blesser. Pour lui, j’avais imaginé Paris, Barcelone, ou autre, c’est Rennes. Il faudra espérer pour lui que Rennes devienne un très grand club », a expliqué le président de l’OL, clairement très agacé de voir Florian Maurice partir à cet instant de la saison.

Mais ce samedi, le président exécutif du Stade Rennais a fermement répondu à Jean-Michel Aulas sur le cas Florian Maurice. « J'ai été très surpris qu'il s'exprime pour nous. Est-ce que moi je vais confirmer quelque chose qui se passe à Lyon ? Que Florian Maurice soit en discussion avec lui pour partir, O.K., il est toujours salarié de l'OL. Mais je suis surpris qu'il dise qu'il signe chez nous. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai rien signé avec quelque nouveau directeur technique que ce soit, et même si c'est Jean-Michel Aulas, ce n'est pas lui qui signe les contrats à Rennes. La situation est toujours la même, on en discutera quand il sera temps. Il y a une short-list de trois noms, et Florian Maurice est un des tout meilleurs en France. Mais il n'y a rien de fait », a expliqué, sur le site de L’Equipe, Nicolas Holveck. A priori, si le président de l'Olympique Lyonnais s'est permis cette sortie virulente sur Florian Maurice, c'est qu'il doit tout de même avoir des infos solides sur le départ du patron de la cellule recrutement.