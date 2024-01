OL ‍: Rennes bloque Matic, un club anglais va en profiter

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Déterminé à quitter le Stade Rennais pour des raisons familiales, Nemanja Matic a déjà trouvé un accord avec l’Olympique Lyonnais. Mais pour le moment, le club breton refuse de transférer son milieu de terrain chez un potentiel concurrent. Un blocage qui pourrait faciliter la tâche d’une écurie de Premier League.

Nemanja Matic est enfin sorti du silence. En plein bras de fer pour quitter Rennes, le milieu de terrain a séché plusieurs séances d’entraînement, provocant la colère de ses dirigeants. Le Serbe a donc tenté d’apaiser les tensions dans un message écrit sur Instagram. Un texte aux allures de mea-culpa pour celui qui regrette que ses enfants ne soient pas scolarisés dans une école internationale en Bretagne. Nemanja Matic a effectivement prévu de revenir ce vendredi afin de s’expliquer avec ses supérieurs.

Matic à l'OL, Rennes s'y oppose

Ces derniers, à travers le communiqué également publié jeudi, ont clairement montré au joueur leur intransigeance. Eux qui refusent de le transférer à l’Olympique Lyonnais alors que l’ancien Romain aurait déjà trouvé un accord avec le club rhodanien. Rennes serait-il davantage ouvert à la discussion avec un courtisan venu de l’étranger ? On ne tardera pas à en savoir plus si l’on en croit Gianluca Di Marzio. Selon le journaliste italien, Fulham est aussi intéressé par les services de Nemanja Matic.

#Calciomercato | #Matic vuole lasciare il @staderennais perché a Rennes non ha potuto iscrivere i suoi figli alla scuola internazionale che frequentano: torna dunque sul mercato, lo vogliono @OL e @FulhamFC https://t.co/GULr26HaiQ — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 11, 2024

Notre confrère parle également d’une éventuelle opportunité pour un club de Serie A dont l’identité n’est pas révélée. Une sérieuse menace pour l’Olympique Lyonnais dans la mesure où le milieu passé par Chelsea et Manchester United connaît bien la Premier League. Son prétendant anglais lui offrirait également la possibilité de revenir à Londres où le Rennais possède toujours une maison, et où il trouverait évidemment une école internationale pour ses enfants, en plus d’un salaire très confortable. Reste à savoir si Rennes acceptera de le libérer cet hiver.