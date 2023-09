OL ‍: Reine-Adelaïde quitte Lyon, merci John Textor

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Indésirable aux yeux de Laurent Blanc depuis le début de la préparation, Jeff Reine-Adelaïde va bien quitter l'OL et rejoindre Molenbeek.

Prêté à Troyes la saison dernière, Jeff Reine-Adelaïde a fait son retour dans l'effectif de l'Olympique Lyonnaiscet été. Mais ce retour sera bref pour l'ancien milieu de terrain d'Arsenal et d'Angers puisque L'Equipe dévoile ce mercredi qu'un accord total a été trouvé entre l'OL et Molenbeek en Belgique pour le transfert de Jeff Reine-Adelaïde . Les Gones pourront dire merci à John Textor puisque « JRA » va rejoindre un autre club de la galaxie Eagle Football. Malgré le début de saison délicat de Laurent Blanc, confronté à de nombreuses absences notamment dans le secteur offensif avec la suspension de Lacazette, Jeff Reine-Adelaïde n'aura jamais été dans les plans de la direction sportive de l'OL pour la saison 2023 -2024. Il quittera le club avec un énorme goût d'inachevée et plein de mauvais souvenirs en tête puisque les blessures ont jalonné son aventure lyonnaise.