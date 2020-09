OL : Reine-Adélaïde dément refuser de jouer pour Lyon

Dans : OL.

S'il a demandé à quitter l'Olympique Lyonnais, Jeff Reine-Adélaïde a démenti ce samedi après-midi avoir exigé de ne plus jouer sous le maillot de l'OL.

Entre l’Olympique Lyonnais et Jeff Reine-Adélaïde ce n’est plus le grand amour, mais en aucun cas c’est le divorce, c’est le message que le joueur de l’OL a voulu faire passer suite à un article de Vincent Duluc dans L’Equipe. L’expérimenté et toujours bien renseigné journaliste avait expliqué que Jeff Reine-Adélaïde avait fait part à Rudi Garcia de son intention ne plus jouer avec Lyon. Tout cela quelques semaines après les propos tenus par l’ancien angevin, lequel avait indiqué qu’il souhaitait quitter le club de Jean-Michel Aulas seulement un an après l’avoir rejoint en affirmant ne pas avoir le temps de jeu qu'il lui avait été promis. Des propos qui n’ont évidemment pas fait plaisir au président de Lyon. Mais réagissant à la révélation du quotidien sportif, Jeff Reine-Adélaïde est sorti de son mutisme.

Via les réseaux sociaux, le milieu offensif a fait part de son vif mécontentement. « « Information » totalement erronée. Ce serait bien d’éviter de me prêter des propos que je n’ai JAMAIS prononcés. Merci », a indiqué Jeff Reine-Adélaïde en réponse au papier de Vincent Duluc. En attendant, le joueur ne figure pas dans le groupe de Rudi Garcia pour le match Lorient-Lyon de dimanche, à priori suite à son problème au mollet consécutif à une blessure avec les Espoirs en début de mois. D'ici le 5 octobre, il peut donc encore se passer des choses, notamment parce que le Stade Rennais et le Hertha Berlin font le forcing pour arracher Reine-Adélaïde à l'Olympique Lyonnais. Mais le joueur refuse d'aller au bras de fer avec l'OL, c'est du moins le signal qu'il a voulu faire passer.