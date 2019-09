OL : Raymond Domenech s'inquiète déjà pour Lyon

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

L'Olympique Lyonnais n'a pas réussi à s'imposer mardi soir au Groupama Stadium en Ligue des champions, et l'OL reste donc sur une série de quatre matches sans victoire. Pour Raymond Domenech, l'entrée en lice poussive de l'équipe de Sylvinho en C1 risque de déjà plomber la suite de l'aventure européenne de Lyon, dans la mesure où le groupe où figure l'Olympique Lyonnais est très équilibré. Et avec un Leipzig qui semble déjà un ton au-dessus, la bataille s'annonce déjà compliquée pour le club de Jean-Michel Aulas.

Pour l'ancien entraîneur et joueur de l'OL, le danger est déjà là. « Ce qui est surtout inquiétant pour l’OL c’est au niveau comptable parce que dans ce groupe où cela va se jouer à pas grand-chose, le fait qu’ils aient fait match nul face à l’équipe qui est considérée comme un des deux candidats possibles pour se qualifier avec Leipzig, c’est déjà deux points perdus. Et il faudra faire le match retour en Russie, ce sera donc dans des conditions difficiles. Mais le pire et le plus dramatique, c’est que Leipzig est allé gagner à Benfica et a déjà pris trois points. Il faudra que Lyon les joue deux fois, donc oui l’OL est en difficulté », a fait remarquer un Raymond Domenech pas vraiment rassuré par son club préféré.