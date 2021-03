OL : Rayan Cherki, c'est Monsieur Record à Lyon

Dans : OL.

Auteur d'un doublé en Coupe de France face à Sochaux, Rayan Cherki a encore une fois montré son talent avec l'Olympique Lyonnais. Et pas uniquement dans le rôle de buteur.

L’Olympique Lyonnais a montré samedi contre Sochaux son meilleur côté en étant capable de mettre deux buts dès les dix premières minutes de ce 16e de finale de Coupe de France, mais également ses lacunes en prenant des buts avec des erreurs coupables de sa défense. Mais au coeur de cette rencontre spectaculaire, un joueur a confirmé une fois de plus qu’il était l’avenir de l’OL et peut-être du football français, c’est évidemment Rayan Cherki. Du haut de ses 17 ans, l’attaquant lyonnais a marqué un nouveau doublé, lequel porte à six son nombre de buts marqués avec l’équipe de Rudi Garcia, ce qui fait de lui le premier joueur de la longue histoire de l’OL à atteindre cette barre en étant aussi jeune. Et même s’il faut rappeler que Cherki n’a toujours pas marqué le moindre but en Ligue 1, il n’a jamais déçu en Coupe de France lorsque son entraîneur le titularise. Et sans un gardien sochalien attentif, Rayan Cherki aurait même marqué le but du week-end, son lob génial du milieu du terrain étant repoussé au prix d’un beau geste par Jeannin.

Rayan Cherki est impressionnant

La copie rendue par le jeune prodige lyonnais a épaté tout le monde et pas qu’à l’Olympique Lyonnais. « Il a une qualité technique et une vision du jeu impressionnantes (…) Il a toujours un temps d’avance et c’est vraiment un joueur dur à canaliser », confiait Omar Daf, coach de Sochaux. Et bien évidemment Rudi Garcia était lui aussi emballé par la prestation de Rayan Cherki. « On ne parle pas de ses buts. Il les a mis et c’est très important pour lui. Moi, je le juge plus sur l’ensemble de son match et il m’a beaucoup plu dans ses placements et ses déplacements, offensifs comme défensifs. Il a joué simple jusqu’aux 30 derniers mètres et il a percuté, comme il sait le faire, dans les zones qu’il fallait. C’est un match assez abouti et c’est une belle satisfaction. Il est dans un bon moment, c’est très bien pour lui et surtout très bien pour l’équipe », s’est réjoui l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, qui espère pouvoir compter sur toutes les qualités de Rayan Cherki en Ligue 1 lorsqu’il fera appel à lui. Ce qui est encore rarement le cas cette saison. Ah et sinon, le jeune ramasseur de ballon que l’attaquant lyonnais est allé saluer après son deuxième but n’est autre que son cousin.