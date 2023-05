OL : Rayan Cherki à Madrid, le contrat est prêt

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid ne chômera pas dans les prochains mois sur le marché des transferts. La Casa Blanca veut laisser la place aux jeunes et regarde du côté de Lyon, où on sait former des pépites.

Le Real Madrid ne vit pas la saison espérée, avec la perte du titre en Liga mais également en Ligue des champions. Les Merengue savent qu'il faudra repartir sur un nouveau cycle dans peu de temps, alors que Karim Benzema, Toni Kroos ou encore Luka Modric sont en fin de carrière. Si Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni ont déjà été recrutés, ils seront bientôt rejoints par Endrick. Et le Real Madrid serait maintenant tout proche de signer Jude Bellingham en provenance du Borussia Dortmund. De quoi promettre encore de beaux succès dans les années à venir pour le club de la capitale espagnole. En plus de tous les joueurs déjà cités, Madrid ne compte pas s'arrêter là et regarde en Ligue 1, et plus précisément de l'OL, si l'on en croit Don Balon

Cherki au Real Madrid, le plan est parfait

Selon les informations du média espagnol, le Real Madrid veut se donner les moyens de recruter Rayan Cherki pour la saison 2024/2025. Le club de Florentino Perez suit avec attention le développement de la pépite lyonnaise depuis quelques mois. De son côté, Cherki n'a jamais caché son amour pour le Real Madrid. À l'instar de Karim Benzema ou encore de Zinedine Zidane, il pourrait donc connaître un destin doré en Espagne. Son profil de jeu technique et sa vision de jeu sont très appréciés par la Maison Blanche. L'objectif des Merengue est de le présenter en même temps qu'Endrick au moment où de grands noms comme Kroos et Modric verront leur contrat se terminer.

Au Real Madrid, le projet a de quoi séduire, avec une aventure basée sur la jeunesse et le talent. En fin de contre en juin 2024, il ne serait pas étonnant de voir Cherki prolonger avec l'OL afin de donner une belle indemnité de transfert à son club formateur lors de son départ. En plus du Real Madrid, le PSG est également intéressé après avoir déjà fait une approche l'hiver dernier. Si Ryan Cherki continue sur sa lancée du match contre Monaco, où il a été étincelant, nul doute qu'un grand club viendra frapper à la porte de John Textor. Et ça pourrait même vite se bousculer à l'OL.