OL : Rapide et efficace, Dembélé excite l’Atlético

Dans : OL.

En manque de temps de jeu à Lyon depuis le début de la saison, Moussa Dembélé a trouvé un accord avec l’Atlético de Madrid.

Courtisé par plusieurs clubs anglais, l’attaquant de l’OL va finalement rebondir chez le favori pour le titre de champion d’Espagne. Un joli contre-pied pour Moussa Dembélé, prêté avec une option d’achat comprise entre 30 et 35 ME par l’Olympique Lyonnais à l’Atlético de Madrid. Chez les Colchoneros, l’ancien buteur du Celtic Glasgow ne sera pas un titulaire dans un premier temps, dans la mesure où Joao Felix et Luis Suarez sont bien installés. Mais l’entraîneur argentin Diego Simeone compte sur Dembélé pour être le supersub qui manque à l’Atlético de Madrid depuis le départ de Diego Costa.

Une chose est certaine, Moussa Dembélé a un profil qui plaît dans la capitale espagnole. Ancien joueur légendaire de l’Atlético (266 matchs), Kiko Narváez piaffe d’impatience de voir de jouer Moussa Dembélé avec les rouges et bleus comme il l’a indiqué à El Larguero. « Il n’a mis qu’un but en 16 matchs cette saison mais il a marqué 47 buts en deux ans à Lyon avant cette demi-saison. Quand vous voyez une vidéo de six minutes de Dembélé, vous êtes forcément excité car il est rapide, oriente bien le ballon, frappe des deux pieds, il est efficace. C’est un atout car il est aussi bien capable de jouer dans une équipe qui domine que dans un système de jeu basé sur les contres. Il faut voir dans quel état il arrive car il est blessé (ndlr : au bras) et en manque de confiance » a toutefois nuancé l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid, globalement satisfait de la venue de Moussa Dembélé. Au futur ex-Lyonnais de prouver qu’il mérite un accueil si chaleureux.