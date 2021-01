OL : Dembélé à l’Atlético Madrid, les ultimes détails fuitent

Dans : OL.

Remplaçant aux yeux de Rudi Garcia depuis le début de la saison, Moussa Dembélé va quitter l’Olympique Lyonnais au mercato hivernal.

Courtisé par de nombreux clubs de Premier League à l’instar de West Ham, l’ex-international espoirs français va finalement rejoindre la Liga. En effet, son prêt avec option d’achat du côté de l’Atlético de Madrid ne fait plus aucun doute. Les Colchoneros ont effectivement conclu un accord avec l’Olympique Lyonnais pour le prêt de Moussa Dembélé, lequel aura la responsabilité de faire oublier Diego Costa dans la capitale espagnole, alors que l’Atlético de Madrid avait un temps songé à Milik, également ciblé par Marseille. Dans son émission Téléfoot, TF1 a dévoilé les contours du deal financier entre l’OL et l’Atlético de Madrid.

En cas de transfert en fin de saison, c’est une belle plus-value que l’OL aura réalisé avec Moussa Dembélé puisque le média croit savoir que Juninho et la direction madrilène ont trouvé un accord pour une option d’achat située aux alentours de 35 ME. Pour rappel, l’Olympique Lyonnais avait déboursé à peine plus de 20 ME pour recruter l’ancien buteur du Celtic Glasgow le 31 août 2018. Sportivement, mis à part cette demi-saison ratée avec un seul but en championnat et un nombre famélique de titularisation, l’aventure de Moussa Dembélé dans la capitale des Gaules aura été plutôt belle. En 108 matchs joués, le natif de Pontoise a inscrit 45 buts sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Reste maintenant à voir si les Gones regretteront ce départ, alors que l’international algérien Islam Slimani est en passe de rejoindre l’OL afin de remplacer Moussa Dembélé. L’ex-buteur de Monaco devrait débarquer libre en provenance de Leicester et s’engager pour une durée de 18 mois.