OL : Ranieri ne refuse pas d'avance une offre d'Aulas pour l'OL

Dans : OL, Ligue 1, FC Nantes.

Jean-Michel Aulas soutient Bruno Genesio depuis des mois, mais le président de l'Olympique Lyonnais a tout de même donné rendez-vous à tout le monde dans un peu moins d'un mois, après le derby contre l'ASSE afin de faire un premier bilan. Si Jean-Michel Aulas n'a rien à reprocher à son entraîneur, les critiques sont toujours aussi nombreuses contre celui qui a été surnommé Pep Genesio.

Quoi qu'il en soit de l'avenir de Bruno Genesio, Claudio Ranieri a ouvertement fait savoir qu'il ne dirait pas non d'office si dès fois la possibilité de devenir coach de l'Olympique Lyonnais se présentait. « Je sais que le président de Lyon m’apprécie. Quand j’étais à Monaco, il me l’avait déjà dit mais on ne peut jamais dire ce qui va se passer demain. Je suis très content ici à Nantes et je remercie le président Aulas d’avoir dit des choses positives sur moi. On ne peut jamais dire jamais… », a confié, sur BeInSports, l'actuel technicien du FC Nantes, dont la réussite aux commandes des Canaris est indéniable, même si le style de jeu nantais est critiqué.