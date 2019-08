OL : Rafael préfère jouer en L2 qu'à Saint-Etienne

Dans : OL, Mercato, ASSE.

Même s'il est Brésilien, et pas vraiment un enfant de la capitale des Gaules, Rafael a visiblement déjà compris que la rivalité entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne n'était pas une blague. Quatre ans après avoir rejoint l'OL en provenance de Manchester United, et même s'il n'est plus un titulaire dans le 11 de Sylvinho, Rafael n'a pas hésité longtemps lorsque Barth Ruzza lui a demandé dans le Barthologue s'il préférait un beau contrat à l'AS Saint-Etienne ou évoluer en Ligue 2 jusqu'à la fin de sa carrière de footballeur.

Pour le défenseur, aucune hésitation. « La Ligue 2 ou l'AS Saint-Etienne ? (rire) Je choisis la Ligue 2 ! Les derbys sont tellement exceptionnels ici. Je crois qu’on rêve de devenir joueur de football pour vivre ce genre de moments, c’est ça le foot », a confié Rafael, qui en profite pour avouer qu'outre l'OL, les restaurants de la région contribuent énormément à son bonheur de vivre à Lyon. Du côté des dirigeants stéphanois, si on envisageait de faire signer Rafael au mercato, il est donc inutile de prendre son temps, ils connaissent déjà la réponse.