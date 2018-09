OL : Rafael lâche une accusation très gênante pour l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio n'a pas masqué une certaine forme de colère après le nul concédé par l'Olympique Lyonnais, l'entraîneur rhodanien n'étant pas loin de penser que ses joueurs choisissaient leurs matches. Et si cela filait droit dans les couloirs du Groupama Stadium, Rafael a lui aussi mis les plats dans le plat, le défenseur brésilien de l'OL n'étant pas content, même s'il avait eu le bonheur inédit pour lui de croiser la route de son frère jumeau dans le camp d'en face.

Pour l'ancien mancunien, il y a réellement un souci comportemental du côté de Lyon. « C’est dur à expliquer. Il aurait fallu faire la même chose que dans les gros matchs, c’est tout. Peut-être qu’il y a de la suffisance. Ce n’est pas à moi de venir expliquer ce qu’il s’est passé sur le terrain. Mais bon, il faut qu’on change. Ça fait trois ans que je suis là et c’est un peu comme ça tout le temps. Les matchs avant la Ligue des champions, on ne fait pas beaucoup d’appels. On sait qu’on est une grosse équipe. Je ne sais pas si on choisit nos matchs mais il faut qu’on gagne ces rencontres-là », prévient Rafael, conscient que face à Donetsk et au PSG il faudra retrouver l'Olympique Lyonnais de gala.