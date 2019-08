OL : Lyon pousse sur Suso, Milan prêt à s'incliner ?

Dans : OL, Mercato, Serie A.

L'Olympique Lyonnais a réussi ses débuts en Ligue 1, l'OL de Sylvinho balayant vendredi soir Monaco à Louis II. Mais le club de Jean-Michel Aulas ne va cependant pas rester inactif d'ici la fin du mercato, la performance en Principauté ne devant pas tout masquer des quelques lacunes vues en préparation. Et ce samedi, c'est encore et toujours le dossier Suso qui fait parler de l'Olympique Lyonnais en Italie. Même si l'entraîneur de l'AC Milan veut conserver l'international espagnol, et que ce dernier donne priorité à la Serie A, les dirigeants des Rosseneri sont eux motivés par la taille du chèque qui sera proposé pour Suso.

Selon la presse transalpine, pour l'instant les offres de Jean-Michel Aulas pour Suso ont toutes été refusées, l'OL ne proposant pas les 35ME attendus par l'AC Milan. Mais si le club lombard semblait très ferme, il semble que les choses évoluent ces derniers jours et que finalement Milan pourrait accepter de revoir un peu à la baisse ses ambitions. Du côté de Lyon on laisse traîner les choses, conscient que chaque jour qui passe met un peu plus de pression sur l'AC Milan, même s'il faudra bien se décider un jour. Il reste encore trois semaines pour trouver un accord, Sylvinho ayant l'avantage de ne pas non plus être dépourvu à ce poste.