OL : Qui sont les leaders à Lyon ? Garcia mène l’enquête

Dans : OL, Ligue 1.

Nommé entraîneur de l’Olympique Lyonnais lundi, Rudi Garcia n’a que très peu de temps pour préparer la venue de Dijon samedi.

Et la mission est encore plus complexe dans la mesure où les internationaux reviennent petit à petit. Pas l’idéal pour mettre ses idées en place, ni pour apprendre à connaître son nouveau groupe. Il faudra donc patienter avant de voir le successeur de Sylvinho choisir ses lieutenants. En effet, Garcia a prévu d’observer son groupe avant de choisir les capitaines d’un effectif souvent critiqué pour son manque de leaders.

« Entre aujourd’hui et demain, j’aurai vu tout le monde. L’idée est de savoir qui ils sont, leur dire ce que j’attends d’eux, que je compte sur eux. Je compte autant sur les joueurs confirmés que sur les jeunes, a prévenu le technicien. La notion de groupe a toujours été très importante pour moi, d’autant plus dans une saison où nous jouons la Ligue des Champions. Quand j’aurai plus d’éléments, je choisirai mon capitaine ainsi que mes vice-capitaines. »

Garcia cherche un groupe de cadres

« Certains joueurs n’ont pas besoin de brassard pour être des leaders. Je compte sur un groupe de joueurs pour mener les autres vers le bon chemin, a poursuivi l’ancien coach de la Roma. Il y a une prise de conscience chez les joueurs que le dernier match a été mauvais. Après être passé en Italie, je sais ce que peuvent symboliser les derbies. Il faut se racheter car nous restons sur une note négative et qu’il n’y a plus de temps à perdre. » Après la défaite à Saint-Etienne (1-0) avant la trêve, l’OL compte 10 points de retard sur la deuxième place occupée par le FC Nantes.