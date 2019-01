OL : Qui c'est les plus forts ? Évidemment c'est Lyon balance Dembele

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Moussa Dembele, buteur de l'OL, après la victoire dans le derby contre l'ASSE (2-1) : « J'ai beaucoup de joie après ce but de la victoire. C’était important pour nous de gagner. On n'était pas trop bien ces derniers temps, et voilà aujourd’hui on a répondu sur le terrain. On a gagné, on a pris les trois points, c’est le plus important. C’était un grand rendez-vous, on a répondu présent et c’était important pour nous au vu des dernières semaines. On sait qu’on a une meilleure équipe qu’eux, c'est tout. On connaissait leurs défauts. En deuxième période, on a montré plus de jeu et d'agressivité qu'eux pour gagner ce derby particulier. On a pris du plaisir sur le terrain », a-t-il lancé sur Canal+.