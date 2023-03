L’OL règle le compte de Juninho en public, c'est moche

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Ça continue de se tirer entre les pattes à l'Olympique Lyonnais, dont le directeur du football a profité d'un passage médiatique pour glisser une peau de banane sur la façon de faire pas toujours très légale de Juninho par le passé.

Le passage de Juninho à l’Olympique Lyonnais a tendance à tendre le club rhodanien. Le Brésilien, légende du club et probablement celui qui serait cité en premier s’il fallait désigner le meilleur joueur à avoir porté le maillot de l’OL aux yeux des supporters, a vécu un passage très contrasté comme directeur sportif. Ses choix n’ont pas souvent porté leurs fruits, et les résultats ont déçu par rapport aux attentes, même s’il a fait venir quelques pépites comme Lucas Paqueta ou Bruno Guimaraes. Pour d’autres échecs moins glorieux comme Jean Lucas, Camillo ou Henrique, et même l’entraîneur Sylvinho qui n’a pas vraiment eu le temps de faire ses preuves. Sur la fin, la situation était intenable avec les dirigeants lyonnais qui ne tiraient pas tous dans le même sens.

Juninho et ses petits arrangements

Les règlements de compte se sont poursuivis dans les médias, et cela continue encore. Alors que Juninho a souvent accusé Vincent Ponsot de ne rien connaitre au football et de se mêler du sportif à l’OL, ce dernier a tenu à répondre dans l’émission Tant qu’il y aura des Gones. Pour le directeur du football à l’OL, ses connaissances sont bien limités au niveau du ballon rond, mais pas en ce qui concerne le côté financier, et il y a même des écarts de Juninho qu’il a tenu à pointer du doigt. « Je ne fais pas d’ingérence, car j’ai trop de respect pour leur travail. Il faut aussi reconnaitre la limite de ses compétences. Je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas un technicien du foot ou un directeur sportif. Je ne fais pas d’ingérence et je n’en ai jamais fait, que ce soit avec Rémi Garde, Bruno Genesio ou quelqu’un d’autre. Juninho avait tous les pouvoirs sportifs, par contre, ce qui est vrai, quand il y avait une donnée économique où il fallait payer un agent qui n’avait pas la licence, ça n’est pas possible. Je suis là pour protéger l’institution et vous pourrez demander à tous ceux qui travaillent dans le domaine technique et ils vous diront que je ne suis jamais intervenu sur la partie technique », a livré le dirigeant lyonnais, qui n’hésite pas à glisser un petit tacle sur les arrangements que Juninho pouvait décréter pour obtenir un joueur, et qui n’ont pas été oubliés par l’OL au moment de régler les comptes.