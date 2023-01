OL : Quelques incidents vite calmés par les CRS à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans la foulée de la défaite de l'OL contre Strasbourg, quelques supporters lyonnais ont tenté de venir sur le terrain pour s'expliquer avec les joueurs. Les CRS ont vite calmé tout le monde.

Guère à la fête depuis le début de saison, les supporters de l’Olympique Lyonnais espéraient que la réception de Strasbourg, sous les yeux de John Textor, allait être l’occasion de voir enfin l’OL rendre une belle copie ou au moins de gagner facilement. Mais c’est l’inverse qui s’est produit, et face au 19e de Ligue 1 Lyon s’est encore incliné, sa huitième défaite de la saison. Tandis que le podium est désormais à 17 points, la formation de Laurent Blanc a pourtant dominé de la tête et des épaules la rencontre, mais a été trop fébrile durant tout le match. De quoi énerver les fans lyonnais, qui après avoir pris Karl Toko-Ekambi comme tête de Turc, ont fait connaître leur colère dès le coup de sifflet final. Quelques dizaines de supporters ont voulu en découdre et ont tenté de défoncer les barrières en bas de la tribune des Bad Gones. Mais les CRS sont arrivés vite et en force, ramenant tout le monde à la raison.