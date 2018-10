OL : Quand Fekir se disait fier de signer à Liverpool…

Après un transfert avorté, certains joueurs ont parfois besoin de temps pour s’en remettre. Mais ce n’est pas du tout le cas de Nabil Fekir.

Focalisé sur l'équipe de France à ce moment, le champion du monde avait vite tourné la page. Le capitaine de l’Olympique Lyonnais avait pourtant de quoi déprimer tant son départ semblait acté. Toutes les parties concernées avaient trouvé un accord. Il ne restait plus qu’à signer et à publier les photos et vidéos préparées par les Reds. En effet, des images d’une interview de Fekir ont été découvertes sur la chaîne YouTube du club anglais.

« Je suis heureux de porter un maillot si prestigieux, d’un club de cette envergure », confiait l’international tricolore au site officiel de Liverpool. C’est dire à quel point le milieu offensif était proche de rejoindre les Reds, qui avaient tenté de renégocier le prix de son transfert en prétextant l’état de son genou. La suite, on la connaît, l’OL a refusé de rouvrir les discussions. Quelques mois plus tard, les fidèles d'Anfield s’en mordent les doigts après avoir vu Fekir martyriser Manchester City (1-2) en Ligue des Champions le mois dernier.

This hurts so much! 😩 when Nabil Fékir nearly signed for Liverpool. This was the interview he had in a Liverpool training kit😩 pic.twitter.com/GQTGOjS1bq