OL : Puydebois souligne la boulette d'Aulas avec Diakhaby

Initialement suspendu, Mouctar Diakhaby a finalement obtenu le droit de jouer contre Strasbourg grâce à un appel de l'OL auprès du CNOSF.

Finalement, le défenseur central lyonnais n’a pas vraiment aidé son équipe en terres alsaciennes. En manque de rythme, le remplaçant de Marcelo s’est rendu coupable de plusieurs erreurs qui ont plombé l’OL. Sur le plateau de l’émission « Tant qu’il y aura des Gones » sur le site Olympique-et-Lyonnais, Nicolas Puydebois est revenu sur le match de Mouctar Diakhaby. En affirmant que Jean-Michel Aulas n’avait pas fait un cadeau à son défenseur à l’occasion de cette 37e journée…

« Diakhaby a raté son match contre Strasbourg, mais ce n’est pas des fautes de jeunesse. Pour moi, c’est plutôt un manque de rythme et donc un manque de repères. Sur le 2e but de Strasbourg, il ne saute même pas au duel contre Da Costa, ce n’est pas normal. En plus, quand tu fais une erreur individuelle comme cela a été son cas en début de match, c’est difficile pour la confiance… Je sais comment cela se passe. On a essayé de le mettre dans les meilleures conditions en le faisant jouer à tout prix ce match. Mais au final, ce n’est vraiment pas un cadeau qu’on lui a fait » a expliqué Nicolas Puydebois, qui laisse sous-entendre que l’OL a peut-être fait une erreur en faisant appel auprès du CNOSF pour utiliser Mouctar Diakhaby à tout prix.