OL-PSG : Neymar bombardé, Lyon visé par la LFP !

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

A l'occasion du match entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, Angel Di Maria et surtout Neymar ont été les cibles de certains supporters de l'OL, lesquels ont jeté tout un tas de choses sur les deux joueurs du PSG, malgré la présence de stadiers pour essayer d'éviter ce genre d'incidents stupides. Ces débordements ne resteront pas impunis, puisque les jets de bouteilles en plastique, de sandwichs et autres boulettes en papier ont donné lieu à un rapport de la part du délégué de la Ligue de Football Professionnel, lequel a été transmis à la LFP.

Résultat, le dossier sera étudié le mercredi 2 octobre annonce Le Parisien, et l'Olympique Lyonnais doit surtout craindre une amende financière, aucun objet dangereux n'ayant visé Di Maria et Neymar. Cependant, la commission de discipline de la LFP pourrait tout de même sanctionner l'OL d'une fermeture partielle ou totale de cette tribune, histoire que tout le monde comprenne que ce genre de comportement n'a pas vraiment sa place dans un stade de Ligue 1. Car rien ne peut justifier une telle attitude puérile et stupide. Quoi qu'il en soit, en marquant le but de la victoire du PSG et en allant le célébrer devant ceux qui l'avaient bombardé, Neymar a fait une bonne réponse.