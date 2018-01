OL-PSG : Lopes sur Mbappé : « Du moment que je touche le ballon avant… »

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

C’est la scène forte de ce Lyon – Paris de dimanche soir. Sur un ballon en profondeur, Kylian Mbappé a joué le ballon aérien jusqu’au bout pour tenter de le dévier et devancer ainsi la sortie d’Anthony Lopes. De son côté, le gardien lyonnais y est aussi allé de bon cœur, touchant le ballon du bout des gans avant de rentrer de manière spectaculaire en plein sur l’attaquant parisien. Le choc a été terrible et a obligé Mbappé à sortir sur une civière. Même avec les ralentis télévisuels, l'action est spectaculaire, et laisse paraître que la sortie du portier de l’OL n’est pas maitrisée et donc dangereuse. M. Turpin a décidé de ne pas la sanctionner, et l’international portugais a estimé que c’était la bonne décision.

« Non, il n'y en a pas pénalty du moment que je touche le ballon avant. C’est une action assez incroyable. Il était concentré sur le ballon. Moi j'arrive à intervenir et lui ne me voit pas et il se tourne au moment où il y a l'impact. Je le prends en plein dans le thorax. Moi, j'ai le temps de préparer mon geste et me protéger un minimum, lui est pris par l'effet de surprise. Je vais prendre des nouvelles de lui et voir si tout va bien, car c'est un très bon joueur. Ça m'a touché sur le contact », a livré Anthony Lopes qui a été « pardonné » par le joueur parisien dans la nuit, avec un message à son égard sur les réseaux sociaux.