OL-PSG : Deux Lyonnais prennent très cher !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dimanche, l’OL a montré un beau visage mais s’est incliné face au PSG. Malgré une prestation correcte, plusieurs Lyonnais n’étaient pas au niveau.

A l’occasion de ce choc de la huitième journée de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain, l’entraîneur lyonnais Peter Bosz avait fait le choix d’aligner un 4-4-2 avec Moussa Dembélé en pointe au côté d’Alexandre Lacazette. Globalement, l’organisation mise en place par l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a bien marché. Mais certaines individualités ont annihilé les ambitions du club rhodanien dans ce match. Dans son édition du jour, le journal L’Equipe a noté les joueurs de l’OL et pour le quotidien national, il est clair que Karl Toko-Ekambi et Tetê, les deux joueurs de couloir de Peter Bosz dans ce 4-4-2, n’ont pas rempli leur rôle. Les deux joueurs ont écopé de la pire note du match, à savoir 3/10. Une note qui illustre assez bien leur match très décevant contre le PSG, durant lequel ils n’ont jamais réussi à peser sur la défense parisienne.

Toko-Ekambi et Tetê en-dessous à l'OL

Toko-Ekambi qui sort en marchant à la 87e alors qu'il y a 0-1 après un énième match pété et après vous voulez qu'on lui lache sa veste ??? — Charly M. (@SeriousCharly) September 18, 2022

« À part deux horribles pertes de balle dans son camp (7e, 69e), on ne l'a pas vu. Le Brésilien a été bien trop timide et complètement dominé physiquement par Danilo ou Nuno Mendes quand il a essayé de passer en dribble. Remplacé par CHERKI (75e), qui a fait un décalage intéressant quelques minutes plus tard » analyse L’Equipe au sujet de Tetê avant de s’attarder sur Karl Toko-Ekambi, parfois critiqué par les supporters et dont le match décevant contre le PSG ne va pas l’aider à gagner en crédibilité. « Contraint par Hakimi à multiplier les allers-retours dans son couloir, il a perdu sa lucidité. Le Camerounais n'a fait que des mauvais choix offensifs et a gaspillé plusieurs cartouches intéressantes pour l'OL. Une frappe sur Donnarumma (22e), puis à côté (30e). Remplacé par B. BARCOLA sous des sifflets (87e) » a écrit L’Equipe, qui a fait d’Alexandre Lacazette le meilleur joueur de l’OL durant ce match tandis que dans les rangs du PSG, c’est Lionel Messi avec 8/10 qui a obtenu la meilleure note.