OL ‍: Cherki défend, Sage lui lance un nouveau défi

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Satisfait des progrès de Rayan Cherki, Pierre Sage attend encore mieux. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a mis son milieu offensif au défi avant d’affronter le Stade de Reims samedi.

En club comme en sélection, Rayan Cherki semble enfin sur la bonne voie. Le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais, piqué par son non-convocation initiale avec les U23 français, avait marqué les esprits pour son entrée décisive à Toulouse (2-3) avant la trêve internationale. Puis le Bleuet, appelé en renfort après les forfaits de Joris Chotard et de Georginio Rutter, s’est illustré en obtenant un penalty contre les Etats-Unis (2-2) lundi. Sa performance n’a pas échappé à Pierre Sage. Mais l’entraîneur des Gones attend encore mieux.

« Si Cherki tape à la porte ? Je n’étais pas très loin de la porte donc j’ai entendu aussi, a plaisanté le coach rhodanien. C’est un bon message de sa part, il était assez clair. Thierry Henry en a tenu compte et je l’ai aussi entendu. Il nous a démontré qu’il était aussi capable de faire autre chose que le jeu avec le ballon dans les pieds. C’est là où la différence entre comment on le voit certaines fois et ce qu’il est capable de faire peut se mesurer. Et je pense qu’il en a conscience. Il avait un petit rendez-vous à la fin du match contre Toulouse. »

Cherki a encore du chemin à parcourir

« A partir du moment où il avait marqué son but et fait une passe décisive, il restait dix minutes à jouer pour que l’équipe gagne. Et dans ces dix minutes-là, il fallait qu’il transforme son jeu. Il fallait être capable de défendre, il fallait maintenir le résultat, il fallait valoriser ce qu’il avait très bien fait avant, a expliqué Pierre Sage. A l’échelle de dix minutes il a été capable de le faire, il l’a confirmé sur une demi-heure en Coupe de France puis sur 70 minutes sur le deuxième match. Maintenant il a peut-être une autre échéance à remplir. On avance pas à pas avec lui. » Prochaine étape : répondre présent sur l’intégralité d’une rencontre.