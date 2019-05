OL : Priez pour qu'Aulas reste à vie à Lyon, Genesio calme les rageux

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio a dirigé une dernière fois l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium samedi soir à l'occasion d'une victoire contre Caen qui assure à l'OL de finir sur le podium. Sans vouloir se lancer dans une polémique inutile avec les supporters qui l'ont harcelé depuis qu'il entraîne le club de la capitale des Gaules, Bruno Genesio a tout de même tenu à répondre à ceux qui ont osé remettre en cause les qualités de Jean-Michel Aulas comme président de l'Olympique Lyonnais.

Et le coach de l'OL de rappeler l'importance capitale du patron de Lyon dans la réussite du club rhodanien depuis très longtemps et de l'impact que pourrait avoir son départ. « Je vais laisser la place à des gens compétents qui connaissent bien le club, et que j’aiderai s’ils ont besoin de moi avant la fin de saison. Mais je veux vraiment dire merci à mon président, il faut se rendre compte de la chance que le club et que Lyon ont d’avoir un dirigeant comme ça. Lorsque j’entends certaines critiques et notamment des critiques de la part de certains de nos supporters au sujet du président, je me dis qu’il faut qu’ils prient très souvent pour que le président reste le plus longtemps possible à la tête du club », a prévenu Bruno Genesio, histoire de faire taire les anti-Aulas.