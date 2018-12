OL : Premier contrat pro pour le prodige Maxence Caqueret

Dans : OL, Ligue 1.

Le centre de formation de l'Olympique Lyonnais est l'un des plus réputés à travers l'Europe. Après avoir façonné des joueurs comme Benzema, Lacazette ou Tolisso, tous partis vers de grands clubs européens au mercato, Nabil Fekir et Houssem Aouar représentent aujourd’hui leur club formateur au plus haut niveau. Dans le futur, d'autres jeunes sont appelés à prendre la relève chez les Gones.

Et ce sera probablement le cas de Maxence Caqueret. Grand espoir de l'OL et auteur d'un très bon début de saison avec la National 2, le milieu de 18 ans est désormais un membre à part entière du groupe pro. « L’OL est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Maxence Caqueret pour une durée de trois ans jusqu’au 30 juin 2021 », a lancé, sur Twitter, la formation rhodanienne, qui sécurise donc l'avenir de l'une de ses nouvelles pépites. Avant la fin de la saison, Caqueret pourrait bien montrer le bout de son nez en Ligue 1, sachant que le départ de Ferri à Nîmes lui a ouvert une porte dans l'entrejeu de Bruno Genesio.