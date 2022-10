Les Emirats plutôt que l'OL, Denayer se ridiculise tout seul

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Parti à la fin de son contrat avec l'OL cet été, Jason Denayer a mis du temps à trouver un club. Alors qu'on l'attendait dans une nouvelle formation européenne, il a rejoint le club émirati de Shabab Al-Ahli. Un choix qu'il a tenté de justifier auprès des médias belges.

Un sentiment de gâchis. Au moment où l'OL a les pires difficultés à être solide défensivement en Ligue 1, certains supporters regrettent que Jason Denayer ne soit pas resté plus longtemps dans le Rhône. En fin de contrat cet été, il n'a pas trouvé d'accord avec le club lyonnais et s'est en allé librement. Le défenseur belge aurait pu rendre quelques services à la formation de Peter Bosz, lequel a du aligner Thiago Mendes à sa place. Finalement, après un mercato estival frustrant et aucun accord trouvé avec une équipe européenne, Denayer a pris le chemin de Dubai le 28 septembre dernier.

La réponse étonnante de Denayer aux sceptiques

Il s'est ainsi engagé avec le Shabab Al-Ahli Dubai. Un départ pour le Golfe qui n'a pas été bien perçu non plus en Belgique. L'ancien lyonnais est considéré comme un titulaire probable de Roberto Martinez au prochain mondial. Le temps passé hors des terrains et le peu de rythme qu'il va acquérir dans un championnat exotique ne plaisent pas aux journalistes locaux. Ceux-ci regrettent qu'il n'ait pas fait un effort financier pour viser mieux que Dubai et bien préparer l'échéance de novembre au Qatar. Cependant, Jason Denayer assume son choix se justifiant dans une interview pour la chaîne belge Eleven Sports.

🏆 | Jason Denayer explique son choix de s'engager avec le Shabab Al-Ahli Dubaï Club. 🇦🇪 pic.twitter.com/3WMgHtVmrj — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) October 11, 2022

« Beaucoup de choses se sont passées durant l’été, j’ai eu d’autres propositions plus intéressantes financièrement, mais pas de clubs qui allaient chercher des trophées alors que c’est ce que j’ai retrouvé ici avec un projet sportif et l’objectif de gagner. Ceux qui me suivent savent que je vais un peu dans tous les championnats, j’ai été en Turquie, en Écosse, toujours dans l’objectif de gagner des trophées. C’est ce qui m’a fait venir ici. Je comprends que les gens soient surpris, car chacun à ses opinions et je les respecte. Certains ne comprennent pas mon choix, d’autres oui, mais c’est la vie. Le plus important était de trouver un club pour être en forme », a t-il indiqué. Une réponse qui est loin d'avoir convaincu les observateurs du plat pays. Cela ne devrait pas être différent chez les supporters de l'OL, de plus en plus nombreux à le considérer comme un mercenaire.