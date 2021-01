OL : Pour sauver la Ligue 1, Aulas propose de virer 6 clubs

Dans : OL.

Dans l’attente des résultats de l’appel d’offres pour les droits TV, les acteurs du football français cherchent des solutions pour sortir de cette période de crise.

Les résultats sont accablants. Par rapport à la saison 2008-2009, l’audience des matchs de Ligue 1 sur Canal+ a chuté de moitié ! Outre le piratage de plus en plus répandu, l’autre explication vient d’un certain désintérêt pour notre championnat au fil des années. Autant dire que ces chiffres n’aideront pas à faire grimper les montants proposés pour les droits TV. Alors pour redonner de l’attractivité au football français, Jean-Michel Aulas propose de s’inspirer du rugby.

Des play-offs en Ligue 1 ?

« Le football français doit se poser les bonnes questions. Nous devons nous aussi accepter de nous réinventer pour rendre le foot plus sexy, a conseillé le président de l’Olympique Lyonnais dans Les Échos. En diminuant le nombre de clubs de l'élite et en mettant en avant un format de play-off en fin de championnat, le TOP 14 de rugby a trouvé un nouveau souffle dont nous pouvons nous inspirer. On pourrait aussi à l'image d'autres sports dynamiser l'arbitrage vidéo en ayant un retour sonore quand les arbitres se parlent. »

« Il est difficile de se réformer en temps normal mais la crise actuelle peut créer un électrochoc, a poursuivi le dirigeant. Le calendrier est forcément serré mais nous pouvons voter sur des propositions de réformes dès notre prochaine assemblée générale de juin. Et si le foot professionnel arrive avec des solutions qui permettent de contribuer au financement du foot amateur, la Fédération française de football qui aura alors son nouveau président devrait soutenir notre démarche. » Reste à savoir si les idées du Lyonnais seront validées par ses homologues.