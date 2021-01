L1 : L'audience plonge comme jamais, Canal+ peut pleurer

Dans : Ligue 1.

Par rapport à 10 ans en arrière, l'audience de Canal+ concernant la Ligue 1 est en chute de près de 50%.

Le football français vit une période de crise sans précédent. Au-delà du Covid-19 qui a littéralement bouleversé le calendrier et contraint les clubs à jouer à huit clos, l'imbroglio autour des droits TV n'arrange rien. Entre flop concernant le nombre d'abonnés (600.000 contre plus de 3 millions espérés) et droits non payés à la Ligue, Mediapro a été poussé vers la sortie, en faisant tout pour il faut en convenir. La LFP a officiellement lancé son appel d'offres pour récupérer les droits laissés vacants par le groupe sino-espagnol. Si Canal+ s'est montré intéressé, notamment pour l'affiche du dimanche soir, les chiffres d'audience de la chaîne cryptée sont loin d'être au beau fixe.

Ce jeudi, Capital révélait que l'audience moyenne des matchs sur Canal+ a diminué de moitié depuis la saison 2008-2009, atteignant seulement 851.000 téléspectateurs en 2019-2020. En 2007, le cumul de l'audience de tous les matchs diffusés par la chaîne dépassait les 100 millions. Lors de la dernière saison, le total baisse à 54 millions. Cette chute vertigineuse s'explique en partie par l'explosion du piratage, choix beaucoup moins coûteux pour les utilisateurs, bien qu'illégal. L'an passé, un total 625.000 pirates en moyenne par match était recensé par Médiamétrie. Paradoxalement, l'audience de la Ligue 1 diminue tandis que le montant des droits TV augmente. Estimant que la valeur du championnat de France a fortement diminué, Canal+ souhaite contester le nouvel appel d’offres devant la justice et souhaite une remise en jeu totale des droits TV du foot français.