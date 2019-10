OL : Plus jamais ça à Lyon ! Le fiasco Sylvhinho a été utile

Dans : OL, Ligue 1.

En nommant le duo Juninho-Sylvinho aux commandes de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas espérait prendre du recul, le président de l’OL ne souhaitant plus devoir être toujours au premier plan comme dans le passé. Mais hélas pour JMA, l’expérience Sylvinho a tourné au fiasco total, et le patron du club rhodanien n’a pas eu d’autre solution que de monter au créneau pour changer le cours d’une saison qui semblait très mal engagée en Ligue 1. Même si Sylvinho était l’homme de Juninho, le directeur sportif brésilien de l’Olympique Lyonnais est, lui, resté à son poste, et il devra encore choisir le nouvel entraîneur de l’OL. Mais comme l’explique Le Progrès ce samedi, le futur coach de Lyon sera un coach plus classique pour l’ADN de Lyon, à savoir un coach plus « traditionnel » et qui ne sera pas un pari.

« De nombreux noms d’entraîneurs potentiels ont été évoqués parmi les successeurs possibles de Sylvinho. Parmi eux se trouvaient l’Italien Claudio Ranieri 67 ans, qui a officié en France à Monaco et Nantes, le Portugais Sergio Conceição (Porto), Jorge Sampaoli (Santos) qui à sa manière est stylé Marcelo Bielsa. Mais l’OL a écouté d’une oreille très discrète », explique le quotidien régional, qui est convaincu que Jean-Michel Aulas veut désormais du solide et probablement un entraîneur francophone et même français.