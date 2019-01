OL : Plus de 200.000 demandes de tickets pour Lyon-Barcelone !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le 19 février prochain, en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, l'Olympique Lyonnais recevra le FC Barcelone au Groupama Stadium. Et cette affiche suscite un engouement énorme, et même historique pour l'OL comme l'a reconnu ce mercredi soir Jean-Michel Aulas. Alors que le marché noir bat malheureusement son plein sur internet, le président de l'Olympique Lyonnais a lancé un chiffre qui donne la mesure de l'énorme demande autour de ce Lyon-Barça.

« Je pense que l’écart avec Barcelone sur le point sportif s’est réduit. Il s’est également réduit sur le plan économique. On va essayer de créer la surprise sur les 2 matchs. On bat tous les records avec plus de 200.000 demandes de places », a précisé un Jean-Michel Aulas radieux, à la fois par cet engouement qui fera date, mais également par la future recette qui va rentrer en partie dans les caisses de l'Olympique Lyonnais.