OL : Pjanic fait une passe décisive à 1 ME à Lyon

Dans : OL.

Transféré cette semaine de la Juventus Turin au FC Barcelone, Miramel Pjanic n’a pas fait l’objet d’un échange mais bien d’un double transfert avec Arthur, qui a fait le trajet dans le sens inverse.

Pour bien des raisons, l’échange qui fait souvent fantasmer est très compliqué à mettre en place en raison des nombreuses clauses, des garanties, bonus, plus-values à calculer et autres péripéties du mercato. Résultat, le Bosnien a rejoint le Barça pour 60 ME. Une somme que touchera la Juventus, mais le club du Piémont va devoir en redonner une partie, à savoir 5 % aux clubs qui ont oeuvré dans le mécanisme de solidarité de la FIFA. Cette règle récompense ainsi les clubs qui ont participé à la formation du joueur entre 12 et 23 ans.

Neuf années durant lesquelles tous les clubs qui ont eu Pjanic sous licence vont se partager les indemnités, à savoir les 3 ME représentant les 5 % du transfert, rappelle l'observatoire du football CIES. Un montant valable pour tout transfert international, et pour lequel Lyon coche donc toutes les cases, puisque le Bosnien était arrivé de Metz en 2008 alors qu’il n’avait que 18 ans, et est reparti ensuite à la Roma trois ans plus tard. De quoi ramener 900.000 euros dans l’escarcelle lyonnaise, et 1,05 ME au FC Metz également. Son premier club, le FC Schifflange 95, va ainsi pouvoir boucler son budget beaucoup plus facilement avec les 450.000 euros récoltés. Pour Lyon, cela représente une somme non négligeable également, à ajouter aux comptes de la saison 2019-2020 puisque le transfert a été officialisé le 29 juin dernier.