OL ‍: Pierre Sage viré samedi, il y a danger

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Battu par Brest le week-end dernier en Ligue 1, l’OL a enchainé avec une seconde défaite consécutive. Mais quelle surprise puisque l’équipe de Pierre Sage a été éliminée de la Coupe de France par Bourgoin-Jallieu.

En grande forme à la fin de l’année 2024, l’Olympique Lyonnais était l’une des équipes à suivre en Ligue 1 lors de ce mois de janvier. L’excitation était légitime mais pour l’instant, les coéquipiers de Rayan Cherki ont tout faux. Miraculé contre Montpellier à domicile puis battu par Brest et Bourgoin-Jallieu, l’OL est sur le mauvais chemin. Après la rencontre, Pierre Sage n’a pas caché sa désolation, estimant qu’il allait falloir « assumer la honte » après cette élimination contre un pensionnaire de National 3 dès les 16es de finale de la Coupe de France. De son côté, Walid Acherchour voit encore plus loin. Sur les ondes de RMC, le consultant estime que l’entraîneur lyonnais est à présent en grand danger. A ses yeux, une défaite de l’OL contre Toulouse ce week-end pourrait fragiliser Pierre Sage vis-à-vis de John Textor et l’exposer à un éventuel licenciement.

Pierre Sage en grand danger ?

OL : « On n'a pas d’honneur », Pierre Sage est fou de rage https://t.co/Or1NuYbHRT — Foot01.com (@Foot01_com) January 15, 2025

« Le problème avec Lyon, c’est que moi je ne reconnais plus cette équipe depuis le match de Francfort. Après ce match, on pensait qu’en 2025, l’OL serait une équipe susceptible de faire podium et de progresser dans le jeu. Mais depuis le début de l’année civile, entre le match de Montpellier, de Brest et celui de Coupe de France, c’est catastrophique, ils ne sont pas revenus. Est-ce que le mercato joue sur le groupe ? Ca commence à devenir compliqué. Ils ne sont pas revenus de 2024. Je pense que ça peut être chaud pour Sage. A mon avis, ce serait une mauvaise décision de le faire sauter, mais je pense que Textor peut péter les plombs en période de mercato et le sortir. Pour lui, la Ligue des Champions est l’objectif » a analysé Walid Acherchour dans l’After Foot.

Le danger est donc bien présent pour Pierre Sage, qui sent bien sûr le vent tourner et qui sera donc très attentif à ce que ses joueurs préparent comme il se doit la réception de Toulouse ce week-end. Avec pour l’OL une victoire impérative afin de se relancer et de ne pas se faire distancer en championnat.