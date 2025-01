OL ‍: Pierre Sage viré ‍? Il a un avocat qui pèse lourd

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les révélations sur les contacts pris par John Textor avec Paulo Fonseca pour lui proposer de prendre les commandes de l'Olympique Lyonnais sont arrivées aux oreilles de Jean-Michel Aulas. L'ancien boss de l'OL appelle son successeur au calme.

Prompt à dégainer sur les réseaux sociaux quand une chose ne lui plait pas, John Textor n'a pas du tout réagi aux informations venues d'abord d'Italie, puis confirmées en France, selon lesquelles il aurait mené des discussions avec l'ancien entraîneur de l'AC Milan Paulo Fonseca afin de savoir s'il était prêt à remplacer Pierre Sage sur le banc de l'OL. Interrogé sur cette situation forcément gênante avant le match à Nantes, l'actuel entraîneur de l'Olympique Lyonnais a voulu passer à autre chose, mais il n'empêche que cette idée est dans l'air et que nombreux sont ceux qui jugent cette décision de John Textor totalement folle, compte tenu des résultats du Lyon version Pierre Sage. Parmi les défenseurs du coach français, il y a Jean-Michel Aulas. L'ancien propriétaire de l'OL a pris clairement position.

Aulas soutient Sage et alerte Textor

S'exprimant dans L'Equipe, Jean-Michel Aulas appelle John Textor à revoir sa position concernant la possibilité que Paulo Fonseca remplace Pierre Sage comme entraîneur de l'Olympique Lyonnais. « Pierre Sage a des qualités qui sont étonnantes, et si j'étais à la place de John, je le soutiendrais. C'est John qui a le pouvoir, et jusqu'à maintenant, sur le plan sportif, il a plutôt fait de bonnes cho­ses. C'est lui qui a choisi Pierre Sage alors qu'il était à l'académie, alors il faut lui faire confiance. J’ai toujours soutenu mes entraîneurs, non pas par principe, mais parce que je pense que ça aide tout le monde : les joueurs, les supporters et les journalistes à penser qu'il y a une solidarité. Et la solidarité en foot, c'est essentiel », explique l'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais, qui dans le passé avait même eu des soucis avec les supporters en soutenant ses entraîneurs, on pense notamment à Bruno Genesio, que Jean-Michel Aulas avait tenté jusqu'au bout de garder à l'OL avant de céder face à la vox populi.