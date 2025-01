Paulo Fonseca à l'OL, l'incroyable annonce en Italie

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Licencié il y a quelques semaines par l'AC Milan, Paulo Fonseca pourrait rapidement retrouver un poste. En Italie, on annonce que l'entraîneur portugais a des contacts avec l'Olympique Lyonnais.

Arrivé l'été dernier sur le banc milanais, Paulo Fonseca n'a pas survécu à une série de mauvais résultats, l'ancien entraîneur de Lille étant limogé le 30 décembre dernier et aussitôt remplacé par Sergio Conceiçao. Mais évidemment, il est clair que le technicien de 51 ans ne restera pas longtemps sans club. Et ce lundi, Simone Lorini, journaliste italien pour Tuttomercatoweb, lance une véritable bombe en affirmant que Paulo Fonseca pourra revenir rapidement en Ligue 1 puisque des contacts auraient été pris entre l'Olympique Lyonnais et l'entraîneur portugais, l'idée du club de John Textor étant de faire venir Paulo Fonseca à la place de Pierre Sage sur le banc de l'OL.

Fonseca à Lyon la saison prochaine ?

È arrivato il momento di dire addio. Sono orgoglioso di aver lavorato per il Milan e ho sempre dato il mio cuore e la mia anima per onorare la storia e la tradizione di questo grande club. Vorrei ringraziare il mio staff, i giocatori, i tifosi e tutti coloro che mi hanno… pic.twitter.com/qtMrzQuOCO — Paulo Fonseca (@PFonsecaCoach) December 30, 2024

Cependant, notre confrère italien admet qu'il n'est pas encore certain de la date de la possible venue de l'ancien technicien du LOSC et de l'AC Milan à Lyon, dans la mesure où, malgré son licenciement, le départ effectif de Paulo Fonseca de Milan ne sera officiel qu'en juin prochain. Autrement dit, il se pourrait que les négociations en cours concernent la saison prochaine et que Pierre Sage restera à son poste jusqu'à la fin du championnat. Ce n'est pas la première fois que le nom de Paulo Fonseca est associé à l'Olympique Lyonnais, puisqu'avant même la désignation de Sage l'an dernier, le coach portugais avait été évoqué du côté du Groupama Stadium. Il faut également savoir où en sera l'OL en fin de saison, la menace d'une relégation par la DNCG étant toujours présente, même si l'optimisme est général du côté de Lyon concernant ce sujet.