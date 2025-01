OL ‍: Pierre Sage viré dimanche, il confirme la rumeur

Pierre Sage n’a jamais été aussi proche de se faire licencier de l’Olympique Lyonnais. De mauvais résultats lors des deux prochains matchs risquent de lui coûter sa place.

Une telle décision aurait été difficile à croire il y a encore quelques mois, voire semaines. Sauveur indéfectible de l’Olympique Lyonnais - passé proche d’être relégué la saison dernière -, Pierre Sage n’est désormais plus considéré comme un élément indéboulonnable des Gones. Pendant longtemps, il a eu les faveurs de John Textor qui a régulièrement fait part de son soutien à son entraineur. Toutefois, les quelques mauvais résultats récents du club rhodanien pourraient bien jouer en sa défaveur. Depuis plusieurs jours, les rumeurs annoncent des discussions avec Paulo Fonseca, lequel prendrait alors la place de Sage. L’actuel technicien de l’OL sait qu’il n’a plus complètement son avenir entre ses mains puisque deux déconvenues lors des prochains rendez-vous pourraient lui coûter son poste.

Bon... Mea culpa. Je ne voulais pas croire que Sage était réellement menacé. Mais, il l'est bel et bien. C'est totalement lunaire.

Maintenant il ne reste plus qu'à prier pour que l'équipe gagne ce soir et dimanche. Sinon, c'est terminé.



(Je suis abasourdi)