OL ‍: Pierre Sage victime des réseaux sociaux

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Ligue 1, l'OL n'a pu faire mieux que match nul 2 buts partout face à Auxerre. Pierre Sage avait décidé de faire tourner assez largement son effectif.

L'OL a connu un nouveau coup dur en Ligue 1 ce dimanche lors de la réception d'Auxerre. De nouveau au Groupama Stadium après la défaite contre Besiktas en Ligue Europa, les Gones n'ont pas été des plus inspirés. Pierre Sage avait beaucoup fait tourner son effectif, se passant des services au coup d'envoi de joueurs comme Rayan Cherki, Corentin Tolisso ou encore Alexandre Lacazette. Maxence Caqueret et Gift Orban n'étaient eux pas dans le groupe. Des choix contestés par certains fans et observateurs de l'OL, qui en veulent à Pierre Sage après ce match nul dommageable contre Auxerre.

Pierre Sage, les fans de l'OL perdent patience

Ces dernières heures sur X, on pouvait d'ailleurs voir comme commentaires de la part d'internautes proches de l'OL : « Pierre Sage qui nous fait perdre contre ’OM avec son refus de passer à 4 derrière à 11 contre 10, Pierre Sage qui nous fait perdre 2 pts aujourd’hui avec sa compo de merde, bien on continue » ; « Et encore des points perdus pour Pierre Sage, merci Pierrot grâce à toi on a dominé 3 matchs en 8 mois » ; « Les compos de Pierre Sage pour "faire tourner" comme si on était leader avec 8 points d'avance. Se passer de Tolisso Cherki c'est assassin. Faire jouer au football Kumbedi au 21eme relève de la folie » ; « Merci Pierre Sage de faire tourner comme si on était premier avec 10 points d’avance » ; « 2 fois en 3 jours d’intervalle : PIERRE SAGE » ou encore « Il apprend quoi au juste après ce match nul ? Qu’on ne doit jamais mettre tous nos cadres sur le banc dans un match comptablement important ? Il aurait dû apprendre à Toulouse. Pierre Sage fait un taf monstrueux mais ses choix nous coûtent des points facilement atteignables ». Lors de la prochaine journée de Ligue 1, les Gones se déplaceront sur la pelouse du LOSC, équipe en forme du moment. Une belle occasion pour Pierre Sage d'envoyer un message aux plus sceptiques.