OL ‍: Pierre Sage tremble face à cette offre anglaise

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Côme n’est pas le seul club intéressé par Nemanja Matic lors de ce mercato hivernal. En Angleterre, Ipswich Town est déterminé à recruter l’international serbe de l’OL, sur qui Pierre Sage compte pour la suite de la saison.

Après avoir bouclé le départ de Maxence Caqueret à Côme pour 15 millions d’euros plus 2 millions d’euros de bonus, l’Olympique Lyonnais va-t-il perdre un autre milieu de terrain d’ici le 31 janvier ? Pierre Sage espère que non et prie surtout pour que l’on ne touche pas à Corentin Tolisso ou encore à Nemanja Matic, deux joueurs essentiels pour l’OL depuis le début de la saison. L’international serbe, en fin de contrat en juin 2026, attise néanmoins de nombreuses convoitises. Côme est sur les rangs, mais la piste la plus chaude est finalement en Angleterre pour Nemanja Matic selon Florian Plettenberg.

🚨🚜 Understand Ipswich Town exploring deal to sign Nemanja #Matic!



Como, Napoli, and Fiorentina are also monitoring the situation.



36 y/o midfielder from Lyon with a contract valid until 2026. @SkySportDE 🇷🇸 pic.twitter.com/ovS2SmZ2gX — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 10, 2025

Sur son compte X, le journaliste de SkySorts révèle que le club de Ipswich Town fait actuellement tout son possible pour parvenir à un accord total pour la signature de Nemanja Matic. Le journaliste indique qu’outre Côme et l’actuel 18e de la Premier League, Naples et la Fiorentina sont également à l’affût dans ce dossier. Mais pour Pierre Sage, un départ de l’ancien joueur de la Roma n’est pas envisageable.

Ipswich fait le forcing, Sage veut garder Matic

« C’est un joueur très important donc à partir du moment où un joueur est très important, on va tout faire pour qu’il reste. En tout cas, la volonté du club est qu’il reste » a prévenu l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais jeudi, avant le déplacement de l’OL sur la pelouse de Brest samedi à 17 heures. Reste maintenant à voir si les arguments des dirigeants d’Ipswich Town feront mouche auprès du joueur ou du club rhodanien, ce dont on peut néanmoins douter. D’autant plus que Nemanja Matic a récemment fait savoir à ses dirigeants qu’il se sentait bien à Lyon et qu’il n’avait pas prévu de bouger lors de ce mois de janvier.