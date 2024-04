OL ‍: Pierre Sage non diplômé, la FFF évite la polémique

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Entraîneur principal de l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage ne figure pas sur la liste des candidats pour accéder à la prochaine promotion du BEPF. Mais le coach du club rhodanien devrait bien obtenir son diplôme cet été grâce à une nouvelle voie créée par la Fédération Française de Football.

Euphorique suite à sa qualification pour la finale de la Coupe de France, l’Olympique Lyonnais a néanmoins reçu une mauvaise nouvelle cette semaine. Alors qu’il avait présenté son dossier, Pierre Sage n’a pas été retenu parmi les 35 candidats qui passeront les examens d’admission à la prochaine promotion du BEPF. L’entraîneur des Gones montre pourtant ses compétences depuis plusieurs mois, et développe son expérience au plus haut niveau.

Une autre voie pour Sage

Il n’empêche que le successeur de Fabio Grosso ne remplit pas les critères imposés par la Fédération Française de Football afin d’obtenir le diplôme d’entraîneur. De quoi créer une polémique dans le monde du football français. Du moins jusqu’à ce jeudi et l’information confirmée par L’Equipe. En effet, l’instance dirigée par Philippe Diallo a indiqué au site du quotidien sportif que Pierre Sage, grâce à un accord entre le DTN Hubert Fournier et l’Olympique Lyonnais, allait suivre un parcours simplifié à travers une validation des acquis par l’expérience (VAE).

INFO L'ÉQUIPE. La Fédération française accepte un parcours accéléré pour le coach de l'OL Pierre Sage, qui sera donc diplômé dès le mois de juillet. Cela se fera via une VAE, une voie légale https://t.co/ft1POTXhrG pic.twitter.com/uSSWvvgpZN — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 4, 2024

« C'est une voie d'autant plus normale que la loi a libéralisé la VAE, a expliqué la FFF. La loi permet de déposer un dossier de VAE n'importe quand dans l'année. La FFF fixait jusqu'au 31 janvier le dépôt d'un dossier de VAE, mais ce n'est plus le cas, on peut le déposer n'importe quand. Pierre Sage n'a donc pas de dérogation, il profite du changement de la loi. Et puis ce dernier est assez expert en VAE puisqu'il a accompagné régulièrement des candidats à des VAE d'entraîneur. » Via cette formation accélérée, Pierre Sage devrait obtenir son diplôme en juillet. Reste à savoir s’il sera toujours l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine.