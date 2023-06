OL ‍: Pierre Sage nommé directeur du centre de formation

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a officialisé ce mercredi la désignation de Pierre Sage au poste de directeur du centre de formation du club.

« L’Olympique Lyonnais informe avoir nommé Pierre Sage à la tête de son centre de formation. Jean-François Vulliez occupera un poste de directeur technique alors que Laurie Dacquiny sera toujours responsable des jeunes féminines. Pierre Sage, entraîneur des U16 à l’OL entre 2019 et 2021, prendra en charge la direction du centre de formation dès la saison prochaine. Actuellement entraîneur-adjoint au Red Star (National), et titulaire du diplôme de formateur, le technicien de 44 ans a choisi de revenir à Lyon pour prolonger la politique de formation du club ainsi que sa méthodologie. L’OL tient à remercier le Red Star et ses dirigeants, qui ont facilité les discussions pour permettre le retour de Pierre Sage à l’Olympique Lyonnais.



Laurie Dacquiny, arrivée au club il y a deux saisons, sera quant à elle toujours responsable de l’académie féminine, dont les résultats ont été très probants ces dernières années avec, notamment, les titres de championnes de France R1 et U19 cette saison.

Pierre Sage est le nouveau directeur de notre #AcademyOL 🔴🔵



Lire le communiqué du club 👇 — Olympique Lyonnais (@OL) June 14, 2023

Au club depuis 12 ans et à la tête de l’académie durant près de 6 ans, Jean-François Vulliez prendra lui, notamment, un rôle de directeur technique au sein du centre de formation afin d’assurer la transition et d’accompagner au mieux Pierre Sage et Laurie Dacquiny dans leurs missions de managers. Le reste de l’organigramme et de la nouvelle organisation seront dévoilés prochainement », indique l'Olympique Lyonnais dans un communiqué.