OL ‍: Pierre Sage fait un geste fort, son départ ne fait aucun doute

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL s'est tranquillement imposé en Coupe de France face à Pontarlier. L'occasion de faire entrer en jeu Rémy Riou pour Pierre Sage.

L'OL débute l'année comme il a terminé la précédente, à savoir par un succès. Ce dimanche pour leur entrée en lice en Coupe de France, les hommes de Pierre Sage ont en effet passé sans encombres l'obstacle Pontarlier sur le score de 3 buts à 0. Idéal pour se lancer et faire le plein de confiance avant des échéances bien plus relevées en Ligue 1. Cette rencontre face à Pontarlier était aussi l'occasion de marquer le coup pour un joueur : Rémy Riou. Avec l'arrivée de Lucas Perri pour venir concurrencer Anthony Lopes, l'ancien de Nantes va quitter le club cet hiver.

Riou, une dernière surprise à l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Ce dimanche, Riou est entré en cours de jeu lors du succès de l'OL contre Pontarlier. De quoi interloquer certains fans et observateurs. Mais en fait, la raison est plutôt évidente car le portier de 36 ans vivait ses derniers moments au sein du club rhodanien. Lors d'un passage devant la presse ce dimanche, Pierre Sage l'a confirmé : « C'est un grand Monsieur donc on tenait à le remercier pour tout ce qu'il se passe au quotidien dans le vestiaire. Il y a des choses qui se passent en dehors des pelouses qui font qu'on voulait lui donner un dernier un match ». Une belle manière de finir pour Riou à l'OL, lui qui avait rejoint son club formateur en 2022 et qui y aura joué à 11 reprises seulement. Reste à savoir où le portier pourra rebondir, même si le Paris FC devrait le récupérer au moins jusqu'à la fin de la saison selon les dernières indiscrétions. En tout cas, que ce soit sur le terrain ou en dehors, les choses changent à Lyon. Il faudra que cela dure si le club rhodanien veut pérenniser son projet. A John Textor de faire aussi le nécessaire pendant ce marché des transferts hivernal. Pas mal de noms sont annoncés dans les petits papiers de l'OL.