OL ‍: Blanc sauvé, il valide ce choix fort de Textor

Par Corentin Facy

Le premier choix fort de John Textor à l’OL est de maintenir Laurent Blanc au poste d’entraîneur pour la saison à venir.

Avant même de savoir qui seront les responsables du recrutement à l’Olympique Lyonnais ou encore de connaitre les premières recrues estivales du club, John Textor a fait un premier choix fort en tant que président de l’OL. Le propriétaire américain des Gones a décidé de maintenir Laurent Blanc au poste d’entraîneur, alors qu’une vraie incertitude planait sur l’avenir de l’ex-sélectionneur des Bleus au moment du rachat du club par John Textor.

Puydebois valide le choix de Textor avec Blanc

La seconde partie de saison plus convaincante de Lyon, notamment sur le plan comptable, a permis à Laurent Blanc de sauver sa place. John Textor lui a donc maintenu sa confiance pour la saison à venir, une décision plutôt logique aux yeux de Nicolas Puydebois. Sur le plateau de « Tant qu’il y aura des Gones » sur Olympique & Lyonnais, l’ancien gardien de l’OL a validé ce choix de John Textor.

« C'est logique de le confirmer si on prend son bilan depuis qu’il est arrivé. Je ne parle pas de la qualité de jeu, mais simplement du bilan comptable. On a loupé une ou deux occasions, mais on a aussi eu des matchs où ils nous ont retourné la situation, à faire preuve d’un bel état d’esprit, notamment contre Montpellier. Sur son bilan depuis qu’il est là, sans parler de qualité de jeu, les résultats sont malgré tout revenus. On demande à un entraîneur de gagner les matchs, puis de bien jouer et ensuite de gagner des titres. Dans les étapes de progression, il remplit les cases aujourd’hui » estime Nicolas Puydebois.

Pour le consultant pro-OL, ce maintien de Laurent Blanc au poste d’entraîneur est donc logique. Reste maintenant à l’ancien coach du PSG à prouver à John Textor qu’il avait raison en obtenant de bons résultats la saison prochaine. L’objectif sera assurément de retrouver une place qualificative en coupe d’Europe, dont Lyon sera privé une seconde année de suite l’an prochain.