OL ‍: Pierre Sage dénonce le cadeau empoisonné de la FFF

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Absent de la liste des candidats aux examens d’admission, Pierre Sage obtiendra finalement son diplôme d’entraîneur (BEPF). Le coach de l’Olympique Lyonnais passera par une voie accélérée dont il se serait bien passé.

Spécialiste des revirements de situation, Pierre Sage finira par obtenir son BEPF cet été. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais ne figurait pas dans la liste des candidats aux examens d’admission. Mais la Fédération Française de Football lui offre la possibilité de passer par une voie accélérée en validant ses compétences déjà acquises. A première vue, il s’agit d’une bonne nouvelle pour le technicien. Mais la contrainte imposée ne l’enchante pas.

500 pages à rédiger !

« Je ne serai pas formé, j'ai surtout un dossier de 500 pages à écrire, a regretté le coach rhodanien. Je suis à la fois content que ça se dénoue avec une solution, mais en même temps je suis un peu déçu de la forme. J’aurais préféré faire la formation mais malheureusement, l'accès au savoir est conditionné par des prérequis que je n'avais pas. Je vais devoir faire un dossier de 500 pages pour le rendre avant la fin juin. C'est bien, pendant la période des examens, je vais me mettre dans le même état d'esprit que tous les bacheliers ou autres étudiants. Il va falloir travailler un peu. »

🎙 En conférence de presse avant notre déplacement à Nantes, notre coach Pierre Sage évoque le huis clos pour ce match au Stade de la Beaujoire ! 🏟#FCNOL pic.twitter.com/v9JfgcSnkq — Olympique Lyonnais (@OL) April 5, 2024

« Je vais devoir relater huit activités qui sont des compétences du diplôme visé, en décrivant comment j’ai acquis ces compétences dans mon parcours, a-t-il expliqué. Ça fait un bon dossier, j’en ai déjà fait un pour mon formateur. Je vous avoue que j’aurais préféré me former, mais certaines choses sont possibles et d’autres impossibles. Comme dans tout ce que je fais dans ma vie, je vais donner le maximum. C’est une excellente nouvelle, ça va permettre au club de se positionner et de réfléchir à un engagement avec l'économie de 25 000 euros par match, ce qui n'est pas neutre. »

« Mes dirigeants m’ont beaucoup soutenu et je les remercie. Comme dans toutes les choses, il y a des avantages et des inconvénients. Je me formerai à ma manière. J’ai de bonnes capacités d’adaptation donc je n’ai pas de problème avec le travail. Ce qui est prioritaire pour moi, c’est ce qui se passe avec l’équipe : la fin du championnat, la Coupe de France et ma relation avec les joueurs. J’espère avoir terminé avant les vacances », a conclu Pierre Sage, déterminé à conserver son poste la saison prochaine.