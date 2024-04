OL ‍: Cherki et Benrahma remplaçants, Sage adore ça

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse du FC Nantes. L'occasion pour les Gones de se rapprocher un peu plus de la première moitié de tableau.

L'OL a vécu un joli début de semaine avec une qualification en finale de la Coupe de France. Les hommes de Pierre Sage ont retrouvé une belle confiance. Ils devront cependant confirmer leur belle dynamique sur la pelouse du FC Nantes ce dimanche soir. Pierre Sage a trouvé son équilibre d'équipe même si certains fans et observateurs du club rhodanien aimeraient un peu plus de créativité, avec la titularisation de joueurs comme Rayan Cherki et Saïd Benrahma, qui doivent se contenter de minutes. Mais peu de chances que les choses évoluent cependant.

Pierre Sage ne compte pas changer ses plans de sitôt

Selon Olympique et Lyonnais, Pierre Sage ne compte en effet pas du tout revoir ses plans et continuer d'aligner son 4-3-3. « Pas de place donc a priori pour les deux éléments créatifs que son Benrahma et Cherki, qui doivent ainsi se contenter de vivre ensemble des bouts de match. Cela fonctionne plutôt bien, comme on l’a vu en deuxième période face aux Valenciennois mardi. Le premier a ainsi servi le second, qui a offert le troisième but à Gift Orban. Pour le moment toutefois, une modification tactique n’est pas au programme », précise le média, qui rajoute que les deux joueurs concernés acceptent cette situation pour le moment, conscients de pouvoir apporter plus à l'Olympique Lyonnais. Ils devront néanmoins continuer de se battre en cette fin de saison. Une place de titulaire pour la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain n'est pas à négliger dans une carrière. Ensuite, ils pourront faire un bilan et décider de la marche à suivre lors de l'intersaison.